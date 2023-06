POL Schwaben Nord: Mülltonnenbrand

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (02.06.2023) kam es gegen 09.30 Uhr in einer Bäckerei zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Eine 43-Jährige und ein 56-Jähriger befanden sich in einer Bäckerei in Augsburg. Während des Aufenthaltes telefonierte die 43-Jährige. Da die 43-Jährige zu laut telefonierte, beleidigte der 56-Jährige die 43-Jährige. Im Anschluss kam es zu einer verbalen Streitigkeit. ...

