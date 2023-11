Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbrecher unterwegs

Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

In den Abendstunden des Mittwochs (15.11.), zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus in der Straße "Am Falltor" ein. Die Diebe verschafften sich mit Gewalt Zugang zum Haus. Mit einer erbeuteten Kaffeemaschine und Geld flohen die Täter im Schutz der Dunkelheit. Der Schaden wird auf eine niedrige vierstellige Summe geschätzt.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 21/22 in Heppenheim aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

