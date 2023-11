Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: 85-Jährige Opfer von Trickdieb-Pärchen

Bensheim (ots)

Am Mittwoch (15.11.) gegen 16:40 Uhr wurde eine 85-jährige Dame durch Trickdiebe bestohlen. Im Glauben es handele sich um Mitarbeiter der Hausverwaltung, lies die Geschädigte das kriminelle Paar in ihre Wohnung im Berliner Ring. Während die weibliche Täterin für Ablenkung sorgte, nahm ihr Komplize Schmuck und Geld an sich. Das diebische Duo konnte unerkannt fliehen. Der Höhe des Schadens, wie auch die Tathandlung an sich, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Der Sachverhalt wird durch das Kommissariat 21/22 in Heppenheim bearbeitet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/706-0 erbeten.

