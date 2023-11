Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Darmstadt (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten es bei einem Diebstahl vom Gelände einer Baustelle in der Dieburger Straße auf zwei Holztrommeln mit Kupferkabel abgesehen. Am Mittwoch (15.11.) gegen 16.20 Uhr bemerkten Zeugen das Fehlen der Holztrommeln und verständigten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen reicht der Tatzeitraum bis circa 9.30 Uhr am Montag (13.11.) zurück. Aufgrund der Größe des Diebesgutes müssen die Kriminellen ein geeignetes Transportfahrzeug genutzt haben, um die Beute im Wert von mehreren Tausend Euro wegzuschaffen. Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet und hofft dabei auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

