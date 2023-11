Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA-Bessungen: Nach Unfallflucht im Kreisel der Klappacher Straße/ Ecke Jahnstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise

Am Mittwoch (15.11.) gegen 07:45 Uhr übersah eine 52-Jährige Autofahrerin bei der Einfahrt in den Kreisverkehr in Höhe Jahnstraße / Klappacher Straße eine junge Fahrradfahrerin, die dadurch zum Sturz kam und sich nach eigenen Angaben auch leicht verletzte. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten und einer unbeteiligten Zeugin, setzte die Fahrradfahrerin jedoch ihre Fahrt fort. Sie äußerte noch, dass alles in Ordnung sei, sie aber nun zur Schule müsse. Personalien waren zu diesem Zeitpunkt nicht ausgetauscht worden. An dem blauen Auto der Unfallbeteiligten entstand zudem ein Schaden an der Fahrerseite. Zeugen und die junge Radfahrerin werden gebeten sich beim 2. Polizeirevier Darmstadt unter 06151/969-41210 zu melden.

