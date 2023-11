Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Autoknacker unterwegs

Wer hat etwas gesehen?

Biblis (ots)

Am Dienstagnachmittag (14.11.), zwischen 16:00 Uhr und 17:15 Uhr, brachen Kriminelle ein in der verlängerten Josef-Seib-Straße am Feldrand geparktes Auto auf. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zugang zum Fahrzeug und stahlen den darin befindlichen Geldbeutel samt Inhalt. Anschließend konnten die Täter unerkannt fliehen. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Das Kommissariat 21/22 aus Heppenheim ermittelt und bittet um Hinweise. Verdächtige Wahrnehmungen können unter der Rufnummer 06252/706-0 mitgeteilt werden.

