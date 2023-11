Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Brennendes Fahrzeug nach Unfall auf der A67 mit Fahrbahnsperrung, Gemarkung Einhausen

Einhausen (ots)

Am Donnerstag (16.11.2023) befuhr gegen 00:50 Uhr ein 21 Jahre alter Fahrer eines Kleinlasters aus der Ukraine die A67 zwischen den Anschlussstellen Gernsheim und Lorsch in Richtung Mannheim. In Höhe des Parkplatzes "Jägersburger Wald" war zu diesem Zeitpunkt eine Baustelle eingerichtet und der rechte Fahrstreifen durch die Baustellenfirma mittels Sperrwandanhänger und dessen Zugfahrzeug für den Verkehr gesperrt. Aus bislang noch unbekannten Gründen, fuhr der Kleinlaster nahezu ungebremst auf den Anhänger auf und geriet unmittelbar nach dem Zusammenstoß in Brand. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, sein LKW brannte jedoch vollständig aus. Ein 47jähriger Arbeiter der Baustellenfirma befand sich zum Unfallzeitpunkt außerhalb des Fahrzeuges neben dem Anhänger, wurde durch diesen auf die Fahrbahn geschleudert und verletzt in ein Darmstädter Krankenhaus eingeliefert. Für die Löscharbeiten musste die Autobahn in Richung Süden für mehr als eine Stunde gesperrt werden, zudem wurde durch den Brand die Fahrbahndecke beschädigt und muss erneuert werden. Den Gesamtschaden an der Fahrbahn und den Fahrzeugen schätzt die Polizei und die Autobahnmeisterei auf etwa 75.000 Euro. Neben zwei Streifen der Autobahnpolizei Südhessen waren auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell