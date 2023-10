POL-PDPS: Sachbeschädigung

Pirmasens (ots) - Am Samstag, den 30. September 2023, in der Zeit von 14:00 Uhr und 21:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus dem Keller eines Einfamilienhauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Pirmasens. Der Keller wurde durchwühlt und es wurden Kleidungsstücke entwendet. Nachbarn konnten einen Mann beschreiben, der über den Zaun eines Nachbargrundstückes kletterte. Dieser sei ca. 25-30 Jahre alt mit länglichem Gesicht, dunkel-braunen Haaren (seitlich kurz, oben ...

