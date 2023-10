Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Keller

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 30. September 2023, in der Zeit von 14:00 Uhr und 21:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus dem Keller eines Einfamilienhauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Pirmasens. Der Keller wurde durchwühlt und es wurden Kleidungsstücke entwendet. Nachbarn konnten einen Mann beschreiben, der über den Zaun eines Nachbargrundstückes kletterte. Dieser sei ca. 25-30 Jahre alt mit länglichem Gesicht, dunkel-braunen Haaren (seitlich kurz, oben etwas länger und zur Seite gelegt). Die Person trug einen braunen Parker und eine breit geschnittene lange Hose. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell