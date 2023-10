Zweibrücken (ots) - Am 29.09.2023 ereignete sich um 18:45 Uhr in der Fasaneriestraße ein Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten Fahrradfahrer. Der alleinbeteiligte 83-jährige Fahrradfahrer befuhr den Fasanerieberg in Richtung Innenstand und stürzte vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und zog sich dabei leichte Verletzungen im Gesicht und an der Hand zu. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille. Der Mann wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm ...

mehr