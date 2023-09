POL-PDPS: Verkehrsunfall L 465

Pirmasens (ots) - Am Dienstag, den 26. September 2023, gegen 13:30 Uhr parkte die Geschädigte ihren PKW, einen grauen Opel Zafira mit PS-Stadtkennzeichen, auf dem Parkplatz des Nettomarktes in der Waisenhausstraße in Pirmasens. Am Folgetag bemerkte sie einen Unfallschaden an ihrem PKW. Auf einer Höhe von 80 cm befindet sich hinten rechts im Bereich der Tür und des Kotflügels ein Streifschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Ein Unfallverursacher hat ...

mehr