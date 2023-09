POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Pirmasens (ots) - Am Mittwoch, den 28. September 2023 am Nachmittag wurde ein 31-jähriger Mann aus Rodalben in der Rodalber Straße in Pirmasens auf seinem E-Scooter kontrolliert. An dem E-Scooter waren keine Versicherungskennzeichen angebracht, der Fahrer zeigt betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten. Nach erfolgter Belehrung gab er an, dass er morgens einen Joint geraucht hatte. Eine Durchsuchung seiner Person und mitgeführter Sachen ergab eine geringe Menge ...

