POL-LDK: + Nach Kfz-Rennen Zeugen gesucht + Haustür in Dillenburg beschädigt + Unfall in Herborn + Briefkästen in Ehringshausen beschädigt + Flucht in Lahnau +

Dillenburg - Niederscheld: Illegales Kfz-Rennen - Audi kracht in Leitplanke / Polizei sucht Zeugen -

Am Mittwochabend vergangener Woche (30.08.2023) verlor der Fahrer eines schwarzen Audi A5 auf der Bundesstraße 277 die Kontrolle über seinen Wagen und krachte bei Niederscheld mehrfach in eine Betonabtrennung. Der Fahrer soll sich zuvor mit einem anderen Fahrzeug ein Rennen geliefert haben. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Gegen 19.15 Uhr war der schwarze Audi A5 von Herborn in Richtung Dillenburg unterwegs. Ein Zeuge an der Juno-Kreuzung bei Burg, der mit seinem Wagen von Herborn-Seelbach kommend an der Ampelkreuzung wartete, schilderte den Polizisten, dass der Audi mit enorm überhöhter Geschwindigkeit die Kreuzung in Richtung Dillenburg passiert hatte. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der Audi mit fünf Personen besetzt. Letztlich verunglückte der Wagen in Höhe der Abfahrt Niederscheld und krachte mehrfach gegen die Betonabtrennung. Beim Eintreffen einer Dillenburger Streife am Unfallort standen lediglich ein 35 und ein 28 Jahre alter Insasse am Fahrzeug. Beide seien nach eigenen Angaben nicht gefahren. Drei weitere Insassen im Alter von 24, 26 und 34 Jahren konnten unweit der Unfallstelle festgenommen werden. Keiner der fünf Männer räumte ein der Unfallfahrer gewesen zu sein. Alle fünf standen unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss. Ein Bereitschaftsrichter ordnete Blutentnahmen bei den Männern an, die durch Ärzte durchgeführt wurden.

Zum Unfallhergang erklärten die Männer lediglich, dass sie sich ein Autorennen mit einem roten Audi A3 geliefert hätte. Der Fahrer dieses Audis habe den schwarzen A5 in Höhe von Niederscheld touchiert und den Unfall damit ausgelöst. Anschließend sei der Audi in Richtung Dillenburg davongefahren.

Die Ermittler der Dillenburger Polizei suchen nun Zeugen des Unfalls und fragen:

- Wer hat den Aufprall des schwarzen Audi A5 bei Niederscheld beobachtet? - Wer kann Angaben zum Fahrer des schwarzen Audis zum Unfallzeitpunkt machen? - Wer hat das mutmaßliche Rennen zwischen dem schwarzen und dem roten Audi am 30.08.2023, gegen 19.15 Uhr zwischen Herborn und Dillenburg beobachtet? - Wo ist in diesem Zusammenhang ein roter Audi mit einem frischen Unfallschaden aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Haustür beschädigt -

Ein lauter Schlag schreckte gestern Abend die Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Marbachstraße auf. Gegen 18.00 Uhr trat ein Unbekannter gegen die Eingangstür und beschädigte dabei eine Scheibe. Die Reparatur des Schadens wird rund 300 Euro kosten. Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Ermittler der Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: Gegenverkehr übersehen -

Eine Kollision auf der Hauptstraße forderte am Montagmorgen eine Leichtverletzte. Gegen 11.25 Uhr wollte die 57-jährige Fahrerin eines T-Roc vom Eitzenhöfer kommend nach links in die Konrad-Adenauer-Straße abbiegen. Hierbei übersah die Herbornerin einen entgegenkommenden Polo. Die 28-jährige Pololenkerin aus Gießen konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und prallte in den T-Roc. Die Unfallfahrerin blieb unverletzt, ihre Unfallgegnerin im Polo klagte an der Unfallstelle über Knieschmerzen. Der T-Roc musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich auf rund 11.000 Euro.

Ehringshausen: Briefkästen beschädigt -

Ihre sinnlose Zerstörungswut ließen Unbekannte an einem Briefkastenständer in der Straße "Am Bahnhof" aus. Zwischen dem 25.08.2023 (Freitag), gegen 09.00 Uhr und dem 27.08.2023 (Sonntag), gegen 18.00 Uhr traten oder schlugen die Täter gegen die Briefkastenanlage der Hausnummer 5. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler des Polizeipostens in Ehringshausen unter Tel.: (06443) 83030 entgegen.

Lahnau-Dorlar: Beim Vorbeifahren touchiert -

Einen Schaden von rund 200 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer an einem am Fahrbahnrand der Atzbacher Straße geparkten Dacia zurück. Am Montagmorgen, gegen 07.00 Uhr, entdeckte der Besitzer den abgefahrenen Außenspiegel auf der Fahrerseite des schwarzen Logan. Wann genau der flüchtige Unfallfahrer beim Vorbeifahren den Außenspiegel des Logan beschädigte, kann derzeit nicht gesagt werden. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachteten oder Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

