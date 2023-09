Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf der L465

Zweibrücken (ots)

Am 29.09.2023 ereignete sich um 13:20 Uhr auf der L465 ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 61-jährige Frau befuhr mit ihrem VW Golf die L465 aus Richtung Niederauerbacher Kreisel kommend in Richtung Zweibrücken-Mörsbach. Ein 26-jähriger Mann befuhr mit seinem Kraftrad der Marke Kawasaki ebenfalls die L465 in gleicher Richtung. Aufgrund eines vor ihr fahrenden landwirtschaftlichen Fahrzeugs wollte die Frau vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln, um das genannte Fahrzeug zu überholen. Dabei übersah sie den bereits im Überholvorgang befindlichen Motorradfahrer auf dem linken Fahrstreifen und kollidierte mit diesem. Der Mann wurde mit seinem Motorrad etwa 30 Meter weiter an den linken Fahrbahnrand geschleudert, wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. |PIZW

