POL-SU: Brennende Altkleidercontainer

Siegburg (ots) - In der Freitagnacht (02.12.2022) wurde im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 05:20 Uhr in ein Reihenhaus an der Straße "Viehtrift" in Siegburg eingebrochen. Während die Hauseigentümer in den oberen Etagen schliefen, hebelte der unbekannte Täter die Hauseingangstür auf und durchsuchte das Erdgeschoss nach Diebesgut. Er entwendete eine Handtasche, ein Portemonnaie und einen Schlüsselbund, an dem sich unter ...

