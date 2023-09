PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Schlägereien++Wohnhausbrand++Verkehrsunfälle mit Verletzten++Vandalismus an Schule

Bad Schwalbach (ots)

1. Schlägerei am Brodelbrunnenplatz

TO: 65307 Bad Schwalbach, Brodelbrunnenplatz TZ: Freitag, 22.09.23, 16.45 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es in Bad Schwalbach, am Brodelbrunnenplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung an der vier Männer beteiligt waren. Zwei Männer wurden leicht verletzt. Aufgrund der unterschiedlichen Aussagen konnte der genaue Tathergang nicht festgestellt werden. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten sich mit der Ermittlungsgruppe der Bad Schwalbacher Polizei unter der Tel.-Nr.06124-70780 in Verbindung zu setzen.

2. Schlägerei in Eltville

TO: Eltville am Rhein, Schwalbacher Straße, Freitag, 22.09.2022, 23:15 Uhr

Am späten Freitagabend kam es in der Schwalbacher Straße in Eltville zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen. Hierbei schlugen zwei bislang unbekannte männliche Täter auf einen 28-jährigen Mann aus Eltville ein. Der 28-jährige erlitt hierbei Verletzungen im Gesicht. Anschließend flüchteten die beiden Täter. Der Verletzte wurde nach medizinischer Versorgung durch Rettungskräfte auf eigenen Wunsch vor Ort entlassen. Täterhinweise nimmt die Polizeistation Eltville am Rhein unter der Rufnummer 06123 / 9090-0 entgegen.

3. Wohnhausbrand mit verletzten Personen

TO: 65366 Geisenheim, Kirchstraße

TZ: Sonntag 24.09.23, 05.39 Uhr

(sw) Zu einem Wohnhausbrand mit hohem Sachschaden und insgesamt vier Verletzten kam es in den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags in Geisenheim. Gegen 05:35 Uhr wurde der Polizei Rüdesheim und den Rettungskräften ein Wohnhausbrand in der Kirchstraße gemeldet. Das Feuer breitete sich im gesamten Haus aus und drohte auch, auf anliegende Gebäude überzugreifen. Zu einem direkt angrenzenden Haus kam es nur zu leichten Feuerschäden. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten mehrere Gebäude evakuiert werden. Ein 33jähriger Bewohner des Brandobjekts erlitt, als er den Familienhund rettete, Brandverletzungen der unteren Extremitäten. Er wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Zwei weitere Bewohner des Hauses wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in das Rüdesheimer Krankenhaus verbracht, sie blieben ersten Angaben nach ansonsten unverletzt. Eine Anwohnerin zeigte ebenfalls Anzeichen erhöhter Rauchgaswerte, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Die genaue Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen der Wiesbadener Kriminalpolizei. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 400.000,- Euro geschätzt. Das betroffene Wohngebäude ist nicht mehr bewohnbar.

4. Polizisten mit Seife beworfen

TO: 65232 Taunusstein-Hahn, ZOB TZ: Samstag 23.09.23, 21.45 Uhr

Eine 58-jährige Frau sollte am Samstagabend am ZOB Taunusstein einer Kontrolle unterzogen werden. Die Polizei wurde gerufen, da die Frau sich sehr auffällig verhielt. Um der Kontrolle zu entgehen warf die Frau mit einem Buch und einem Seifenstück nach dem kontrollierenden Beamten und traf auch. Der Polizeibeamte wurde nicht verletzt. Die Dame wurde nun zur Wache der Polizeistation Bad Schwalbach sistiert. Nach Personalienfeststellung wurde die Dame entlassen, auf sie wartet nun ein Strafverfahren.

5. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch umgeschmissene Verkehrsbeschilderung

TO: 65510 Idstein, Heftricher Straße

TZ: Samstag 23.09.23 auf Sonntag, 24.09.23

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden haben unbekannte Täter mehrere Verkehrsschilder entlang der Heftricher Straße in Idstein zum Teil aus der Bodenverankerung gerissen. Ein Verkehrsschild lag hierbei komplett auf der Fahrbahn, ein weiteres ragte auf die Fahrbahn. Durch einen aufmerksamen Mitbürger wurden die Verkehrsbehinderungen rechtzeitig gemeldet, sodass es zu keinem Verkehrsunfall kam. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126-93940 in Verbindung zu setzen.

6. Verkehrsunfallflucht

TO: 65232 Taunusstein-Neuhof, B 275 TZ: Samstag 23.09.23, 23.17 Uhr

Am späten Samstagabend kam es auf der Bundesstraße 275 zw. Idstein-Eschenhahn und Taunusstein Neuhof zu einem Verkehrsunfall. Der 43-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem VW Golf auf den vor ihm fahrenden Audi auf. Durch den Aufprall wurden der 26-jährige Fahrer und seine beiden 27-jähriger Mitfahrer verletzt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr von der Unfallstelle weg. Ermittlungen noch an der Unfallstelle führten zu dem 43-jährigen Taunussteiner, der an seiner Wohnanschrift angetroffen werden konnte. Aufgrund des Alkoholisierungsgrades musste sich der Taunussteiner einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf ca. 12.000,--EUR geschätzt.

7. Motorradfahrer schwer verletzt

TO: 65391 Lorch, L3033 zwischen Lorch und Geroldstein TZ: Samstag, 23.09.23, 16.15 Uhr

(sw) Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kradfahrer kam es vergangenen Samstag um 16:15 Uhr auf der L3033 zwischen Lorch und und Geroldstein. Ein 21-Jähriger aus Kiedrich fuhr mit seiner Honda von Lorch kommend in Richtung Geroldstein und verlor in einer Kurve die Kontrolle über das Motorrad. In Folge kollidierte er mit der Leitplanke und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte er sich lebensgefährlich, sodass er mit einem Hubschrauber in eine Frankfurter Klinik verbracht werden musste. Die Polizeistation Rüdesheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Krad sichergestellt. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zeitweise zur Vollsperrung der L3033. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es aber nicht. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000,- Euro geschätzt.

8. Vandalismus an Heimschule,

TO: 65385 Rüdesheim - Aulhausen, Vincenzstraße, TZ: Freitag, 22.09.2023, 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(sw) Ein Sachschaden von geschätzt 500,- Euro durch Vandalismus wurde vergangenen Samstag der Polizeistation Rüdesheim gemeldet. Die aufnehmenden Beamten vor Ort konnten eine eingeschlagene Scheibe an einem Gebäude der Heimschule im Rüdesheimer Stadtteil Aulhausen feststellen. Der Täter betrat hierdurch offenkundig das Gebäude. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts aus dem Gebäude, in dem etliche Werkzeuge gelagert waren, entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim telefonisch unter 06722 9112 0 entgegen.

