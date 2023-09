PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Pkw-Diebstahl in Hattenheim +++ Nach mehreren Straftaten und offenem Haftbefehl in Untersuchungshaft +++ Diebstahl aus Friseursalon +++ Randalierer in Sparkasse festgenommen +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Pkw-Diebstahl in Hattenheim,

Eltville-Hattenheim, Lehnstraße, Donnerstag, 21.09.2023, 02:10 Uhr

(da)Autodiebe haben in der Nacht zum Donnerstag in Eltville-Hattenheim einen Toyota gestohlen. Der weiße Toyota Rav4 stand zur Tatzeit gegen 02:10 Uhr auf einem Grundstück in der Lehnstraße. Am Morgen stellte sein Besitzer fest, dass das Auto im Wert von rund 44.000 Euro gestohlen worden war. An dem Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen "RÜD-TN 90" angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer 06123/ 9090-0 entgegen.

2. Nach mehreren Straftaten und offenem Haftbefehl in Untersuchungshaft, Taunusstein-Hahn, Aarstraße, 13.09.2023

(he)In der vergangenen Woche nahm die Polizei in Taunusstein Hahn eine 20-Jährige aus dem Rheingau-Taunus-Kreis fest, welche in der Nacht zuvor mutmaßlich mehrere Straftaten begangen hatte. Da darüber hinaus noch ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mainz bestand, sitzt die junge Frau zwischenzeitlich in einer rheinland-pfälzische Justizvollzugsanstalt ein. In den frühen Morgenstunden des 13. Septembers meldeten sich Anwohner der Aarstraße aufgrund ungewöhnlicher Feststellungen an ihren Wohnanschriften, bzw. um Straftaten bei der Polizei anzuzeigen. Im ersten Fall stellte sich heraus, dass eine weibliche Person auf der Terrasse eines Anwesens genächtigt hatte, aber mittlerweile verschwunden war. Als "Täterbeschreibung" wurde eine junge Frau mit buntgefärbten Haaren, augenscheinlich unter Alkohol-, bzw. Drogeneinfluss stehend, benannt. Weiterhin wurde in der Nachbarschaft des betroffenen Anwesens festgestellt, dass mit einer Leiter der dortige Balkon bestiegen wurde und man versucht hatte, die Balkontür gewaltsam zu öffnen. Dies gelang nicht, jedoch wurde eine Lichterkette entwendet. Auch in diesem Fall nannten Zeugen eine Frau mit bunten Haaren als mögliche Täterin. Abschließend kam es im Umfeld noch zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw. In diesem Fall gab es zunächst keine Hinweise auf den oder die Täter. Noch während den polizeilichen Sachverhaltsaufnahmen vor Ort meldete eine Rettungswagenbesatzung eine am Rathaus in Taunusstein Hahn liegende hilflose Frau; ebenfalls mit bunten Haaren. Diese stand sichtbar unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen und bedurfte einer ärztlichen Behandlung im Krankenhaus. Zuvor fand die hinzugerufene Polizeistreife bei der Frau jedoch Gegenstände, welche bei dem zuvor angezeigten Diebstahl aus Pkw als Diebesgut benannt wurden. Im Krankenhaus wurde bei der jungen Frau eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend wurde sie jedoch nicht entlassen, sondern in den Polizeigewahrsam eingeliefert. Da zwischenzeitlich bekannt wurde, dass ein entsprechender Haftbefehl vorlag, wurde die Frau am nächsten Tag in Mainz einem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde bestätigt und somit erfolgte eine Einlieferung in die JVA.

3. Diebstahl aus Friseursalon,

Taunusstein-Hahn, Kleiststraße, Montag, 03.07.2023 bis Donnerstag, 21.09.2023

(eh) In der Zeitspanne von Montag, den 03.07.2023, bis Donnerstag, den 21.09.2023 entwendeten Langfinger aus einem Friseurgeschäft in der Kleiststraße in Taunusstein-Hahn diverse Haarprodukte. Die bislang unbekannten Täter drangen auf bisher nicht bekannte Art und Weise in das im Umbau befindliche Geschäft ein. Hier entwendeten sie diverse Haarpflegeprodukte im Gesamtwert von circa 3.200 EUR. Anschließend entkamen sie mit ihrem Diebesgut unerkannt. Täterhinweise nimmt die Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124/ 7078-0 entgegen.

4. Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug,

Idstein, Black und Deckerstraße, Mittwoch, 20.09.2023, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 21.09.2023, 07:00 Uhr

(lt) Zwischen Mittwoch, den 20.09.2023, 15:00 Uhr und Donnerstag, den 21.09.2023, 07:00 Uhr kam es in der "Black und Deckerstraße" in Idstein zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten VW Golf. Unbekannte Täter zerstörten die hintere Dreiecksscheibe des Pkw, um an die Felgenschlösser zu gelangen, was aber erfolglos blieb. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf circa 200 EUR geschätzt.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126/ 9394-0 entgegen.

5. Randalierer in Sparkasse festgenommen, Kiedrich, Sonnenlandstraße, Donnerstag, 21.09.2023, 21:50 Uhr

(da)In Kiedrich ist am Donnerstagabend ein Randalierer festgenommen worden. Zeugen meldeten gegen 21:50 Uhr einen Mann, der gegen Scheiben und Leuchttafeln einer Sparkasse in der Sonnenlandstraße schlagen würde. Es handelte sich um einen 29-Jährigen aus Frankfurt am Main. Da sich der Mann beim Eintreffen der Streife augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er zur weiteren Abklärung in eine entsprechende medizinische Einrichtung gebracht. Zudem stellten die Polizistinnen und Polizisten eine von ihm beschädigte Leuchttafel fest, weshalb nun auch gegen ihn wegen Sachbeschädigung ermittelt wird.

6. Unfall nach Sekundenschlaf,

Oestrich-Winkel, Bundesstraße 42, Freitag, 22.09.2023, 05:35 Uhr

(wie) Am frühen Freitagmorgen ist ein Mann nach Sekundenschlaf bei einem Unfall auf der B 42 bei Oestrich-Winkel schwer verletzt worden. Der 18-Jährige war mit einem VW auf der Bundesstraße von Rüdesheim kommend in Richtung Wiesbaden unterwegs. In Höhe Oestrich-Winkel fiel der junge Mann in einen Sekundenschlaf und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen ordnungsgemäß geparkten Sattelzug. Bei dem heftigen Aufprall wurde der 18-Jährige schwer verletzt, der schlafende Fahrer des Sattelzuges sogar aus der Schlafkabine geschleudert. Den verletzten Autofahrer brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Am VW und dem Sattelauflieger entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf 67.000 EUR schätzt.

7. Bei Unfall verletzt und geflohen,

Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Donnerstag, 21.09.2023, 19:30 Uhr

(wie) In Hahn wurde am Donnerstagabend ein jugendlicher Elektrorollerfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt, er floh anschließend von der Unfallstelle. Eine 74-Jährige befuhr mit einem Ford die Aarstraße von der Scheidertalstraße in Richtung Rembrandtstraße. An der Zufahrt zu einem Parkplatz einer Bankfiliale bog sie nach rechts ab und übersah dabei einen auf dem Gehweg in gleicher Richtung fahrenden 15-Jährigen auf einem E-Scooter. Dieser konnte auf dem nassen Gehweg nicht rechtzeitig bremsen, kollidierte mit der Beifahrertür des Pkw und stürzte. Bei dem Unfall wurde der Jugendliche verletzt. Er sprach kurz mit der 74-Jährigen und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei konnte den Rollerfahrer ermitteln und sich vergewissern, dass er nicht schwer verletzt und der Scooter versichert war.

Autobahnpolizei

1. Drei Verletzte bei Unfall auf der A 3, Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 21.09.2023, 22:20 Uhr

(wie) Bei einem Unfall zwischen einem Kleintransporter und einem Pritschenwagen wurden am späten Donnerstagabend auf der A 3 bei Niedernhausen drei Menschen verletzt. Ein 33-Jähriger befuhr mit einem MAN Kleintransporter den rechten von drei Fahrstreifen der A 3 in Richtung Köln. Kurz vor der Anschlussstelle Niedernhausen fuhr er aus bislang ungeklärten Gründen gegen das Heck eines vorausfahrenden Mercedes Pritschentransporters, der einen Kleinbagger geladen hatte. Bei dem Versuch dann noch auszuweichen, streifte er den Mercedes, welcher daraufhin von der Fahrbahn abkam und im Grünstreifen auf die Seite fiel. Der Bagger rutschte dadurch von der Ladefläche und lag ebenfalls im Grünen. Der 33-Jährige und die beiden Insassen des Pritschenwagens wurden bei dem Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf mindestens 52.000 EUR.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell