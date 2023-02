Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Neubrandenburg (ots)

Am Montagnachmittag, dem 20.02.2023, kam es auf der Kreisstraße 75 zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr der 42-jährige deutsche Fahrer eines Pkw BMW gegen 15:25 Uhr die K75 aus Kalübbe Ausbau kommend in Richtung Kalübbe. Plötzlich verlor der BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, weil er offenbar abgelenkt war, kam dann in der weiteren Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einem Straßenbaum zusammen. Der Fahrzeugführer wurde infolge der Kollision leicht verletzt und in das Krankenhaus nach Neubrandenburg gefahren. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung des Pkw musste die Kreisstraße teilweise komplett gesperrt werden. Gegen 16:30 Uhr war die Strecke wieder frei befahrbar. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell