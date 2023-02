POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Jugendlichen aus Stralsund

Greifswald (ots) - Am 19.02.2023, um 12:15 Uhr ereignete sich in Greifswald an der Kreuzung Anklamer Landstraße, zum Elisenpark ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die 49-jährige Fahrerin eines VW Caddy fuhr auf der Anklamer Landstraße aus Richtung Koitenhagen kommend in Richtung Innenstadt. Der 85-jährige deutsche Fahrer eines Skoda Fabia kam vom Parkplatz des Elisenparks und wollte nach links auf die Anklamer ...

