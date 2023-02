Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Greifswald (ots)

Am 19.02.2023, um 12:15 Uhr ereignete sich in Greifswald an der Kreuzung Anklamer Landstraße, zum Elisenpark ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die 49-jährige Fahrerin eines VW Caddy fuhr auf der Anklamer Landstraße aus Richtung Koitenhagen kommend in Richtung Innenstadt. Der 85-jährige deutsche Fahrer eines Skoda Fabia kam vom Parkplatz des Elisenparks und wollte nach links auf die Anklamer Landstraße in Richtung Koitenhagen abbiegen. Dabei nahm er der VW-Fahrerin die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

