POL-GM: Maisfeld durch Unbekannte verwüstet

Engelskirchen (ots) - In der Nacht vom 12. auf den 13. September wurde eine Bäckerei in Engelskirchen Opfer eines Einbruchs. Die Täter haben sich gewaltsam mit einem Hebelwerkzeug Zugang in die Bäckerei verschafft. Die Unbekannten sind zwischen 19:00 und 04.30 Uhr in die Bäckerei in der Bliesenbacher Straße in Engelskirchen/ Loope eingebrochen. Die Polizei wurde direkt alarmiert und hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

