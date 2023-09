Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in örtliche Bäckerei

Engelskirchen (ots)

In der Nacht vom 12. auf den 13. September wurde eine Bäckerei in Engelskirchen Opfer eines Einbruchs. Die Täter haben sich gewaltsam mit einem Hebelwerkzeug Zugang in die Bäckerei verschafft. Die Unbekannten sind zwischen 19:00 und 04.30 Uhr in die Bäckerei in der Bliesenbacher Straße in Engelskirchen/ Loope eingebrochen. Die Polizei wurde direkt alarmiert und hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf den Täter. Die Einbrecher entwendeten den Tresor und ließen die Tageseinahmen der Bäckerei mitgehen. Es standen diverse Schränke offen und die Bäckerei wurde sehr verwüstet. Das Kriminalkommissariat bittet Zeugen sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02261/ 81990 in Verbindung zu setzen.

(E.K)

