Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Seniorin bestohlen

Radevormwald (ots)

Auf der Kaiserstraße ist am Mittwoch (13. September) eine 84-jährige Radevormwalderin von zwei Unbekannten in ein Gespräch verwickelt worden. Am Ende fehlte die Geldbörse der Seniorin.

Gegen 12:15 Uhr sprach eine unbekannte Frau sie an und fragte nach dem Weg zu einem Lebensmittelgeschäft. Während sie ihr den Weg erklärte, lag ihre Handtasche auf der Ablage ihres Rollators. Ein Mann näherte sich von der Seite und stellte sich zu ihnen. Nach dem Gespräch gingen die beiden Unbekannten gemeinsam in Richtung Rochollstraße weiter. Erst dann fiel der Seniorin auf, dass ihre Handtasche geöffnet und ihre Geldbörse gestohlen wurde.

Personenbeschreibung: Frau:

- 45 - 50 Jahre - schwarze Haare - blaues Kopftuch

Mann:

- 20 - 25 Jahre - schlank

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell