Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 44-Jähriger flüchtet vor Polizei

Morsbach (ots)

Ein Mann aus Morsbach hat am Freitagmorgen (15. September) versucht, sich mit einem Motorrad einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Der 44-Jährige war einer Streifenwagenbesatzung gegen 01.20 Uhr auf der Wissener Straße aufgefallen, als er mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte fuhr. Als der Streifenwagen dem Motorrad folgte und Anhaltesignale gab, beschleunigte der 44-Jährige sein Motorrad. Auf seiner Flucht versuchte er durch das Befahren von Gehwegen und Nebenstraßen den Streifenwagen abzuschütteln. Als er in der Straße "Zum Goldenen Acker" in einen steilen Stichweg abbog, musste er wegen der dortigen Regenablaufrinnen das Krad so stark abbremsen, dass er von dem Streifenwagen eingeholt und an der Weiterfahrt gehindert werden konnte. Als Grund für seinen Fluchtversuch gab der Motorradfahrer an, dass er keinen Führerschein habe. Des Weiteren war das angebrachte Kennzeichen nicht für das Motorrad ausgegeben und der 44-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb er sich einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Das Motorrad stellte die Polizei sicher.

