POL-RE: Dorsten: Autodieb geflüchtet - Suche mit Hubschrauber

Recklinghausen (ots) - Am Freitagabend (21 Uhr) geriet ein 38-jähriger Recklinghäuser mit drei ihm unbekannten Männern aus Herten und Recklinghausen am Flachsbeckweg in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf holte der 38-Jährige eine Softair-Pistole und schoss mehrfach in Richtung der drei Männer. Dabei wurde ein 20-jähriger Hertener getroffen und leicht ...

mehr