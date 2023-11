Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verkehrskontrollen führen zu zehn Blutentnahmen wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss

Darmstadt (ots)

Polizeikräfte haben im Laufe des Mittwochs (15.11.) im Rahmen einer Kontrollstelle in der Rüdesheimer Straße und bei anschließenden, mobilen Kontrollen im Stadtgebiet insgesamt 254 Fahrzeuge gestoppt. Schwerpunkt des Einsatzes zwischen 13.30 bis 23 Uhr war das Erkennen berauschter Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Insgesamt zehn Autofahrer im Alter von 18 bis 54 Jahren wurden vorläufig festgenommen und kamen zur Blutentnahme mit auf die Wache. Bei ihnen hatten Drogentest positiv auf Kokain, THC oder Opiate reagiert, körperliche Anzeichen auf einen Konsum von Rauschgift hingedeutet oder es wurde ein Drogenkonsum eingeräumt. In einem Fall stellten Polizeikräfte zudem Kleinstmengen Marihuana sicher. Alle Männer müssen sich jetzt in den eingeleiteten Verfahren verantworten und mit einem Fahrverbot rechnen. Darüber hinaus erstatteten die Streifen gegen zwei 38 und 24 Jahre alte Tatverdächtige Strafanzeigen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Bei ihren rumänischen und serbischen Führerscheinen waren Fälschungsmerkmale erkannt worden. Ein 39-Jähriger hatte bei der Kontrolle einen Teleskopschlagstock dabei, weshalb die Einsatzkräfte ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz einleiteten und den Schlagstock sicherstellten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell