Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der Zeit vom 15.09.2023 13.30 Uhr bis 18.09.2023, 07.00 Uhr kam es in einem Wohn- und Geschäftshaus am Max-Planck-Ring zu einem Kellereinbruch. Unbekannte entwendeten einen Laubbläser von Stihl, drei Motorsensen, einen Stemmhammer sowie eine Sackkarre im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0245123/2023 entgegen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell