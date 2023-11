Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Zivilfahnder nehmen Duo fest und stellen gestohlene Räder sicher

Groß-Bieberau (ots)

Zivilfahnder der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg haben am Mittwochabend (15.11.) eine 44-Jährige und ihren 34 Jahre alten Begleiter vorläufig festgenommen und zwei Fahrräder sichergestellt, die vermutlich aus Diebstählen stammen.

Gegen 21.40 Uhr war der Streife ein Fahrzeug aufgefallen, auf dessen Anhänger mehrere übereinander gestapelte Räder sowie ein Roller transportiert wurden. Es folgte eine Kontrolle in der Bahnhofstraße in Groß-Bieberau und der Überprüfung der Velos. Beim Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellte sich heraus, dass zwei Räder wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben waren. Zudem befanden sich noch weitere, hochwertige Pedelecs und E-Bikes unter den Rädern. Da nicht auszuschließen war, dass diese auch aus Straftaten erlangt wurden, kamen sie ebenfalls in amtliche Verwahrung. Die Herkunft der sichergestellten Räder sowie die Frage, wie das Duo in deren Besitz kommen konnten, sind jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Kommissariats 43 der Darmstädter Kriminalpolizei.

