HZA-KA: Geänderte Öffnungszeiten der Zollämter ab dem 01.08.2023

Karlsruhe (ots) - Das Hauptzollamt Karlsruhe und alle dazugehörigen Dienstorte und Zollämter sind auf Grund einer technischen Störung in der Telefonanlage aktuell nicht erreichbar. An der Behebung des technischen Problems wird mit Nachdruck gearbeitet. Rückfragen bitte an: Hauptzollamt Karlsruhe Anne Deubel Telefon: 0176/23798829 oder 0160/94619075 E-Mail: ...

