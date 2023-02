FW-EN: Eigenunfall auf dem Weg zum Einsatz - Passant wurde verletzt

Herdecke (ots) - Die Freiw. Feuerwehr Herdecke war am Mittwoch mehrfach im Einsatz. Bei einem Unfall um 18:52 Uhr mit einem LKW wurde am Abend ein ca. 60- jähriger schwerverletzt. Ein 50- jähriger LKW-Fahrer hatte an der Hengsteyseestraße bei Starkregen einen Fußgänger erfasst. Dieser war vorne unter dem ...

mehr