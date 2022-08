Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Brand in leerstehendem Hotel

Brand in leerstehendem Hotel - Großkrotzenburg

(lei) Feuerwehr und Polizei wurden am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand in der Schulstraße gerufen. Mehrere Notrufer teilten gegen 0.50 Uhr mit, dass das ehemalige "Posthotel", ein seit längerer Zeit Jahren leerstehender Gebäudekomplex, brennen würde. Bei Eintreffen der Rettungskräfte schlugen die Flammen lichterloh aus dem dritten Stock des Hauses und griffen bereits auf das Dach über. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf etwa 100.000 Euro beziffert. Wieso es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt auch eine vorsätzliche Brandstiftung nicht aus. Aufgrund der immensen Rauchentwicklung sowie der Nachlöscharbeiten, die sich bis in die frühen Morgenstunden hineinzogen, waren Verkehrsmaßnahmen im Bereich der Schul- und der Taunusstraße erforderlich.

