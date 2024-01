Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrände; Im Krankenhaus randaliert; Verkehrsunfall; Streitigkeiten; Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Reutlingen (ots)

Fahrzeug in Brand geraten

Zum Brand eines Pkw ist es am Dienstagnachmittag im Bereich Lederstraße / Oskar-Kalbfell-Platz gekommen. Gegen 14.10 Uhr begann der Ford aus dem Motorblock stark zu rauchen und fing anschließend Feuer. Mehrere Passanten begannen mit Löschmaßnahmen, die von der hinzukommenden Feuerwehr beendet wurden. Dennoch war der Wagen in Vollbrand geraten. Er musste später abgeschleppt werden. Für die Dauer des Einsatzes war der betroffene Bereich der Lederstraße für den übrigen Verkehr gesperrt. (mr)

Reutlingen (RT): Im Krankenhaus randaliert

Unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, muss sich ein Jugendlicher verantworten, der am Dienstagabend in der Notaufnahme des Krankenhauses randaliert hat. Gegen 18.45 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem ein 17-Jähriger, der wohl aufgrund psychischer Probleme in der Notaufnahme auf seine Behandlung wartete, zu randalieren begonnen hatte. Dabei soll er Pflegekräfte und Patienten angegriffen, unter anderem mit Schlägen und Tritten traktiert und teilweise leicht verletzt haben. Schließlich konnte er von den Pflegekräften überwältigt und bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten festgehalten werden. Er wurde nachfolgend in eine Fachklinik eingeliefert und sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (cw)

Metzingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Ein Sachschaden von geschätzten 12.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der B312 bei Metzingen ereignet hat. Eine 31-Jährige war gegen 17.45 Uhr mit ihrem Peugeot 2008 auf der Bundesstraße von Stuttgart herkommend in Fahrtrichtung Reutlingen unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 25-Jährige mit ihrem Mini One auf Höhe der Verbindungsstraße zwischen Metzingen und Riederich verkehrsbedingt abbremsen musste. Sie reagierte zu spät und touchierte die Heckstoßstange des Minis. Eine 31-Jährige, die mit ihrem BMW 1er hinter der Peugeot-Fahrerin unterwegs war, erkannte die Situation ebenfalls zu spät und krachte in das Heck des Peugeot, sodass dieser erneut auf den Mini aufgeschoben wurde. Verletzt wurde niemand, allerdings war der BMW nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für etwa eine Stunde gesperrt werden. (bs)

Sonnenbühl (RT): Pkw in Brand geraten

Ein technischer Defekt dürfte derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Geländewagens am Dienstagmittag in der Wilhelmstraße gewesen sein. Passanten bemerkten gegen 12.25 Uhr wie aus dem Geländewagen der Marke Polaris, der neben einer Garage geparkt war, Flammen schlugen und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr, die mit 21 Einsatzkräften vor Ort war, konnte trotz ihres raschen Einsatzes nicht mehr verhindern, dass das bereits in Vollbrand stehende Fahrzeug komplett ausbrannte, wobei auch die Garagenwand in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. (bs)

Münsingen (RT): Nach Streitigkeiten davongerannt

In der Nacht zum Mittwoch sind die Einsatzkräfte gegen 1.30 Uhr zu Streitigkeiten in einer Wohnung im Baumtalweg ausgerückt. Dort war es zwischen zwei offenbar alkoholisierten Männern im Alter von 25 und 36 Jahren zu einer Auseinandersetzung gekommen, deren Hintergründe und genauer Ablauf weiterer Ermittlungen bedürfen. Die Beteiligten blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Da die Personalien des 25-Jährigen vor Ort nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnten, wurde er zur Überprüfung seiner Ausweispapiere von den Beamten an seine Wohnanschrift gebracht. Dort ergriff er plötzlich die Flucht, fiel dabei mehrfach auf der glatten Straße zu Boden und übersah in der Folge offenbar eine rund vier Meter hohe Mauer, die er hinabstürzte. Der Rettungsdienst brachte den 25-Jährigen im Anschluss zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zu der vorangegangenen Auseinandersetzung dauern an. (rd)

Tübingen (TÜ): Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Ganz erheblich alkoholisiert war ein 21-Jähriger, der am frühen Mittwochmorgen auf der Rümelinstraße kontrolliert worden ist. Der junge Mann war gegen 4.30 Uhr aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf seinem E-Scooter einer Polizeistreife aufgefallen. Bei der nachfolgenden Kontrolle schlug den Beamten sofort starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 2,5 Promille weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Der 21-Jährige sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

