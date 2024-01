Polizei Bochum

POL-BO: Täterduo beraubt Herner (31) am Geldautomaten - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Ein 31-jähriger Mann aus Herne wurde am Montagabend, 8. Januar, in Herne-Wanne beraubt, nachdem er in einer Bankfiliale Geld abgehoben hatte. Die Polizei fahndet nach zwei Tätern und sucht Zeugen.

Gegen 20.20 Uhr betrat der Herner die Bank an der Hauptstraße 224 und hob Geld am Automaten ab. Beim Verlassen der Filiale hielten zwei Unbekannte den 31-Jährigen an und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seiner Wertsachen. Sie stahlen das Bargeld sowie das Mobiltelefon des Herners und flüchteten über die Overhofstraße in Richtung Stöckstraße.

So werden die Täter beschrieben:

1. Person

- männlich - etwa 30 Jahre alt - "südländisch aussehend" - kräftige, eher dicke Figur - schwarzer Bart - schwarze Strickmütze, weiße Bomberjacke, dunkelblaue Jeanshose, schwarze "Air Force One" der Marke "Nike"

2. Person

- männlich - Anfang 20 Jahre - "südländisch aussehend" - schmale, schlanke Figur - lockige, schwarze Haare - silbergraue Kapuzenjacke, dunkle Jogginghose

Das zuständige Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell