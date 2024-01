POL-BO: Nach Betrugsversuch - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Bochum (ots) - Eine 100-jährige Fußgängerin ist am Dienstag, 9. Januar, in Bochum von einem ausparkenden Pkw angefahren worden. Sie kam ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Werner Hellweg 517 in Bochum-Werne. Nach bisherigem Kenntnisstand beabsichtigte ein Autofahrer (28, aus Bochum) rückwärts ...

