Polizei Bielefeld

POL-BI: Geldautomatensprengung in Petershagen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Minden / Petershagen - Eine unbekannte Tätergruppe sprengte in der Nacht von Montag auf Dienstag, 17.10.2023, einen Geldautomaten in einer SB-Filiale einer Bank in der Bahnhofstraße, in Höhe der Dornenbreite. Den Tätern gelang die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 03:20 Uhr wachten Anwohner der Tatörtlichkeit in Petershagen durch eine Detonation auf. Sie stellten fest, dass Rauch aus dem Gebäude einer Bank drang und informierten die Polizei. Nach den derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich um eine vierköpfige Tätergruppe, die mit einem Pkw flüchtete. Die sofort eingeleitet Fahndung nach den Tätern verlief bislang ergebnislos. Bestandteil der noch andauernden Ermittlung ist die Klärung, ob die Täter Beute erlangten.

Die SB-Filiale befindet sich in einem freistehenden Geschäftsgebäude, in dem sich keine Wohnungen befinden. Durch die Detonation wurde der SB-Bereich der Geschäftsstelle stark beschädigt. Das Gebäude ist nach einer ersten Einschätzung der Feuerwehr nicht einsturzgefährdet.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 des Polizeipräsidiums Bielefeld übernahmen die Ermittlungen und bitten Zeugen, sich mit Hinweisen zum Tatgeschehen, zu möglichen Tätern und deren Flucht unter der 0521/545-0 zu melden.

Fotos und Videos können Zeugen im Hinweisportal der Polizei NRW hochladen: https://nrw.hinweisportal.de/

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell