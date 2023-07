POL-PPWP: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) - Ein junger Schäferhund hat am Freitagnachmittag in Morlautern einer Passantin in den Arm gebissen. Die 63-Jährige war nach eigenen Angaben auf dem Weg zu ihrem geparkten Fahrzeug. Ihr sei dann ein Schäferhund mit seiner Besitzerin entgegengekommen. Das Tier war nicht angeleint. Als die Frau schon fast an ihrem Auto war, sprang der Hund sie von hinten an. Er biss ihr in einen Arm. Die 63-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Jetzt ermittelt die ...

