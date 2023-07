POL-PPWP: Die Sorge der Nachbarin war berechtigt

Kaiserslautern (ots) - Wegen einer Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in der Rousseaustraße. Die 41-jährige Halterin parkte am Sonntagabend ihren weißen Honda Civic am Straßenrand. Als sie am nächsten Morgen wieder zu ihrem Auto kam, bemerkte sie einen langen Kratzer über die gesamte Fahrerseite hinweg. Wer den Schaden verursacht hat, ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei ...

