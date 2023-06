Villingen-Schwenningen (ots) - Einen kuriosen Unfall hat es am Dienstag gegen 17 Uhr in der Straße "Fürstenbergring" gegeben. Eine 38-jährige Renault Captur-Fahrerin war mit ihrem Auto in Richtung Bertholdstraße unterwegs, als sich plötzlich der linke Vorderreifen löste und gegen einen am Fahrbahnrand der Gegenfahrspur geparkten Fiat Doblo prallte. Dabei entstand am Fiat ein Schaden in Höhe von mehreren hundert ...

