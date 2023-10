POL-BI: Zeuge beobachtet Täter mit Hammer

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter beschädigte zwischen Freitag, 13.10.2023, und Sonntag, 15.10.2023, mutwillig zahlreiche geparkte PKW. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 10:30 Uhr am Samstag meldete ein Anwohner der Bielsteinstraße der Polizei eine Sachbeschädigung an seinen PKW Opel, sowie an weiteren an der Straße geparkten PKW. Die Polizisten stellten an den ersten zwölf Fahrzeugen, die von der Detmolder Straße aus in Richtung Oelmühlenstraße ...

