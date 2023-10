Polizei Bielefeld

POL-BI: 16 PKW zerkratzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Freitag, 13.10.2023, und Sonntag, 15.10.2023, mutwillig zahlreiche geparkte PKW. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 10:30 Uhr am Samstag meldete ein Anwohner der Bielsteinstraße der Polizei eine Sachbeschädigung an seinen PKW Opel, sowie an weiteren an der Straße geparkten PKW. Die Polizisten stellten an den ersten zwölf Fahrzeugen, die von der Detmolder Straße aus in Richtung Oelmühlenstraße am linken Fahrstreifen geparkt waren langgezogene Kratzer fest. Es wurden sechs VW, drei Ford, ein Opel, ein Daewoo und ein Hyundai beschädigt. Der Schaden wird auf circa 2300 Euro geschätzt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 15.10.2023, zerkratzte ein Täter an der Mittelstraße und der Rohrteichstraße an jeweils zwei PKW den Lack. Nachdem eine Volvo-Halterin die Beschädigung an der Heckklappe ihres Fahrzeugs in der Mittelstraße festgestellt hatte, fanden die Streifenpolizisten drei weitere zerkratzte Fahrzeuge.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

