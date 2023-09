POL-RE: Recklinghausen: Geld unberechtigt abgehoben - Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots) - Am Mittwochmittag kam es im Kreuzungsbereich Münsterstraße/Sythener Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten. Gegen 12:30 Uhr war eine 72-jährige Autofahrerin aus Haltern am See auf der Sythener Straße unterwegs. Von hier aus wollte sie nach links in die Münsterstraße einbiegen. Auf der Sythener Straße kam ihr eine 58-jährige Autofahrerin aus Haltern am See entgegen. Die ...

mehr