Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochmittag kam es im Kreuzungsbereich Münsterstraße/Sythener Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten.

Gegen 12:30 Uhr war eine 72-jährige Autofahrerin aus Haltern am See auf der Sythener Straße unterwegs. Von hier aus wollte sie nach links in die Münsterstraße einbiegen. Auf der Sythener Straße kam ihr eine 58-jährige Autofahrerin aus Haltern am See entgegen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich.

Die 58-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sie wurden abgeschleppt.

Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell