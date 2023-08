LPI-GTH: Alkoholisiert die Flucht angetreten

Gotha (ots) - In den frühen Samstagmorgenstunden kam es in der Gothaer Leinastraße zu einer Schubserei zwischen Bekannten. Hierbei wurde ein 25-jähriger Gothaer leicht verletzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (dg) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: ...

