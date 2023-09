Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/ Castrop-Rauxel: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Zaun. Der Schaden beträgt etwa 3.000 Euro. Die Unfallörtlichkeit liegt an der Hervester Straße. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor.

Castrop-Rauxel

Schätzungsweise 3.000 Euro hinterließ ein nicht bekannter Verursacher an einem geparkten Mercedes-Benz, der an der Wittener Straße geparkt war. Der Schaden wurde am Dienstag, zwischen 6.30 Uhr und 19.30 Uhr verursacht. Die Unfallstelle liegt gut 100m nördlich der Lotharstraße.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell