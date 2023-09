Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Bus

Recklinghausen (ots)

Auf der Wartburgstraße sind am Dienstagabend ein Auto und ein Linienbus zusammengestoßen. Der 29-jährige Autofahrer aus Castrop-Rauxel fuhr anschließend weg, konnte aber kurz darauf von der Polizei ermittelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Autofahrer den Linienbus gegen 19.30 Uhr überholen, stieß dabei gegen eine Verkehrsinsel, woraufhin ein Reifen platzte und das Auto anschließend noch gegen den Gelenkbus prallte. Der 29-Jährige wechselte daraufhin den kaputten Reifen und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Auf dem Altstadtring bemerkten die Polizeibeamten den kaputten Pkw und hielten den Fahrer an. Der Sachschaden am Auto wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Wie hoch der Schaden am Bus ist, wird noch geklärt. An der Seite sind Kratzer und Dellen entstanden. Bei dem Autofahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt, weshalb er mit zur Wache musste und ihm Blut abgenommen wurde. Außerdem hatte der 29-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell