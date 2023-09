Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zusammenstoß zwischen Auto und E-Scooter

Recklinghausen (ots)

Ein 16-jähriger Bottroper fuhr am Dienstagnachmittag mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg der Horster Straße in Richtung Westen. Dabei kam es im Bereich einer Parkplatzeinmündung zur Kollision mit dem Auto eines 48-jährigen Bottropers, der beabsichtigte auf die Horster Straße zu fahren. Der Fahrer des E-Scooters stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte nahmen die Verletzungen noch vor Ort in Augenschein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

