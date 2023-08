Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Knittelsheim/Zeiskam/Weingarten - Geschwindiskeitskontrollen

Germersheim (ots)

Am Donnerstagmorgen und -mittag wurden durch Beamte der Polizei Germersheim mehrere Verkehrskontrollen und Lasermessungen durchgeführt. In der Hauptstraße in Knittelsheim waren vierzehn Autofahrer zu schnell unterwegs. Bei einer anschließenden Lasermessung in der Hauptstraße in Weingarten fuhren in der 50er Zone sieben Fahrzeugführer zu schnell. Abschließend wurde noch in der Bahnhofstraße in Zeiskam kontrolliert. Hier wurden drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Alle Verstöße wurden gebührenpflichtig verwarnt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell