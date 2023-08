Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - PKW-Aufbruch

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlug in der Leibnizstraße in Rülzheim eine bislang unbekannte Täterschaft die hintere Scheibe auf der Fahrerseite eines geparkten PKW ein. Es wurde eine Tasche von der Rückbank entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Erst gestern berichteten wir über einen PKW-Aufbruch im Ahornweg in Rülzheim. Die Polizei rät dringend davon ab, Wertgegenstände oder Taschen in PKW zu belassen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

