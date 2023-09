Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Zwei Dattelner bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Straße Möllerskamp verletzten sich am Dienstag zwei Dattelner leicht. Ein 28-jähriger Mofafahrer war um 18.45 Uhr auf dem Möllerskamp in Richtung Süden unterwegs, als er mit einem 11-jährigen Fahrradfahrer zusammenstieß, der den Möllerskamp, ca. 40m südlich der Theiheide, querte. Beide Fahrer stürzten und verletzten sich. Der 28-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, der 11-Jährige in die Obhut des Vaters übergeben. Es entstanden geringe Sachschäden.

