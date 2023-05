Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (K6144, Riedheim, Lkr. Konstanz) Motorrad streift entgegenkommendes Auto und flüchtet(09.05.2023)

K6144, Riedheim (ots)

Am Dienstagmittag haben sich auf der K6144 zwischen Riedheim und der Thaynger Straße ein Auto und ein Motorrad gestreift. Ein unbekannter Motorradfahrer war gegen 14.50 Uhr auf der K6144 von Riedheim kommend in Richtung Thaynger Straße unterwegs. Dabei geriet der Biker mit seiner Maschine vor einer Kurve zu weit nach links und streifte den Seitenspiegel und den hinteren Kotflügel eines entgegenkommenden VW Passat eines 46-Jährigen. Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt jedoch anschließend fort, ohne sich um den Schaden am VW in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell